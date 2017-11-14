Новокузнечанина будут судить за надругательство над двумя пятилетними девочками

В Новокузнецке перед судом предстанет 33-летний мужчина, которого обвиняют в надругательстве в отношении двух пятилетних девочек. По данным следствия, мужчина совершил преступление в августе 2016 года, затем скрылся в неизвестном направлении.

«По версии следствия, в августе 2016 года днём к обвиняемому, который садился в свой автомобиль, подошли две пятилетние девочки и попросили угостить их жевательной резинкой. Мужчина предложил им пойти к нему домой, где он пообещал угостить их жевательной резинкой и конфетами, дети согласились», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина привёз детей к себе домой, где надругался над ними, затем отпустил и уехал из города. Пострадавшие девочки рассказали обо всём родителям, а они уже обратились за помощью в полицию.

В июне 2017 года полиции удалось задержать злоумышленника. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал. На время следствия подозреваемого арестовали. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Следствие установило, что родители девочек также виноваты в произошедшем. Они не достаточно контролировали своих детей.