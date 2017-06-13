Новокузнечанина будут судить за заказное убийство 10-летней давности

45-летнего новокузнечанина будут судить за убийство, которое он совершил в марте 2007 года. Установлено, что заказ злоумышленник получил от 19-летнего жителя южной столицы Кузбасса. Дядя последнего задолжал потерпевшему 2,5 млн рублей и не смог оплатить долг.

«Они договорились с потерпевшим о встрече. Когда мужчина подъехал в назначенное место на своем автомобиле, обвиняемые вместе с ним поехали якобы к должнику. В пути обвиняемый застрелил мужчину», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Задержать исполнителя удалось только в ноябре 2016 года. Впоследствии он признался в совершении преступления. Организатор убийства в настоящий момент находится в федеральном розыске.

Также правоохранители выяснили, что обвиняемый в убийстве новокузнечанин является наркозависимым. Ранее работу ему оплачивали наркотиками. При этом за заказное убийство мужчина никаких денег не получил, пояснила Сибдепо представитель пресс-службы областного Следкома Ирина Мазеева.