Новокузнечанина осудили за кражу более миллиона рублей у покупателей квартиры

В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор мужчине, который потратил более 1,2 млн рублей, предназначенных для погашения ипотечной задолженности. Деньги принадлежали семейной паре, которая намеревалась купить у мужчины квартиру, находящуюся в залоге у банка.

«Пострадавшие планировали приобрести квартиру у пары, которая находилась в бракоразводном процессе. Жилплощадь являлась залоговым имуществом банка, поскольку была приобретена в ипотеку. Новокузнечанка, имевшая доверенность от мужа, выступала в качестве продавца жилья. Она заключила с покупателями предварительный договор купли-продажи квартиры, после чего те должны были внести необходимую сумму на счёт её супруга», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Покупатели внесли необходимую сумму на указанные реквизиты, но через некоторое время деньги начали исчезать. Оказалось, что супруг продавца уехал в Новосибирск, там снимал средства со счёта и тратил их на аренду жилья, продукты питания, одежду и развлечения.

Покупатели, которые не смогли купить квартиру и потеряли деньги, обратились в полицию за помощью. В ходе следствия правоохранительные органы сумели доказать причастность новокузнечанина к краже денег, хотя он свою вину отрицал. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Теперь потерпевшие намереваются подать иск о возмещении материального ущерба.