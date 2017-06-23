Новокузнечанина осудили за нападение на фельдшера скорой помощи

29-летнего жителя южной столицы Кузбасса осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2016 года жительница Новокузнецка решила, что её муж отравился алкоголем и вызвала «скорую». Когда медики прибыли в квартиру, мужчина спал, при этом он храпел и тяжело дышал. Фельдшер попыталась привести кузбассовца в чувство с помощью нашатырного спирта. В этот момент молодой человек неожиданно вскочил на ноги и бросился на медиков.

«Догнав фельдшера, подсудимый рывком повалил её на лестницу и стал избивать руками и ногами, — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. – В обвинительном заключении говорится, что новокузнечанин нанёс пострадавшей не менее 20 ударов. В итоге у женщины диагностировали перелом ноги, ушибы и ссадины».

Злоумышленник так и не признал свою вину. В итоге суд приговорил кузбассовца к 1,5 годам ограничения свободы. Это первая судимость жителя Новокузнецка.