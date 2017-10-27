Новокузнечанина осудили за преступление сексуального характера против девочки

В Новокузнецке будут судить 30-летнего мужчину за разбойное нападение на девочку-подростка и насильственное преступление сексуального характера, совершённое против неё. В мае 2017 года в частном секторе мужчина дождался подростка, и чтобы не вызывать подозрения, начал задавать отвлекающие вопросы, затем внезапно обнял девочку, чтобы проверить карманы.

«Потерпевшая оказала сопротивление, после чего он нанёс ей несколько ударов кулаком в область лица. Подавив её сопротивление, связал ей руки ремешком от своей сумочки. Девочка сама сказала злоумышленнику, где лежит телефон», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Забрав гаджет, злоумышленник совершил в отношении подростка насильственное преступление сексуального характера, затем скрылся. Девочка сильно испугалась, поэтому родителям сообщила только про утрату телефона, а о половом преступлении рассказала уже сотрудникам полиции.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. После освобождения из колонии, свобода мужчины будет ограничена на один год.