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Новокузнечанина задержали за нападение на таксистаНовокузнечанина задержали за нападение на таксиста

Новокузнечанина задержали за нападение на таксиста

18-летний горожанин ударил водителя ножом и скрылся.

В Новокузнецке в медицинское учреждение за помощью обратился 39-летний мужчина, работающий таксистом. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение грудной клетки с левой стороны, после чего сообщили об этом в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов потерпевший рассказал, что его ударил клиент.

«Между пассажиром и водителем такси произошёл конфликт. В результате автолюбитель выразил своё отношение к клиенту ненормативной лексикой. В ответ злоумышленник достал нож, ударил им оппонента и скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия его заключили под стражу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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