Новокузнечанину грозит 5 лет тюрьмы за организацию поджога авто соседей по даче

В Новокузнецке будут судить пенсионера, который организовал поджог авто своих соседей по даче. Правоохранители выяснили, что мужчина совершил преступление из мести, после конфликта из-за земельного участка. Однако у него изначально всё пошло не так.

Злоумышленник попросил поджечь Nissan X-Trail соседей у 46-летнего новокузнечанина. Тот согласился, но по ошибке спалил другую машину – Honda CR-V, и стал фигурантом уголовного дела. При этом в суде уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с примирением сторон.

«Тогда организатор поджога обратился к другому исполнителю. Он дал ему самодельное устройством для поджога и показал, как им пользоваться. Однако замысел организатор не смог воплотить в жизнь, преступление пресекли сотрудники полиции», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело в отношении 63-летнего организатора поджога передали в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.