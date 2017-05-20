Новокузнечанка отдала 50 000 рублей «экстрасенсу», обещавшему спасти её дочь от развода

Пенсионерка услышала выступление лже-целительницы по радио, после чего позвонила по телефону, озвученному в эфире.

Новокузнецкие полицейские разыскивают мошенницу, похитившую у 80-летней пенсионерки 50 тысяч рублей.

Ранее пожилая женщина услышала по радио выступление экстрасенса. Колдунья говорила о том, что может помочь всем желающим в решении проблем. В частности, ведунья рассказывала о своих способностях в восстановлении гармонии в семейных отношениях. Пенсионерка подумала о том, что целительница сможет спасти её дочь от развода и позвонила по номеру, произнесённому в эфире.

«Аферистка выслушала пенсионерку и согласилась провести несколько обрядов, которые якобы помогут сохранить семью. Однако мошенница предупредила, что работает только по предоплате. В общей сложности новокузнечанка перевела на указанный счёт около 50 000 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Отдав деньги, жительница южной столицы Кузбасса стала ожидать эффекта, попутно, по велению мошенницы, избегая общения с близкими людьми. Чуть позже новокузнечанка всё-таки поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают аферистку. Возбуждено уголовное дело. Известно, что деньги пенсионерки были обналичены в Ростовской области.