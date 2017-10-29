Новокузнечанка прошла в четвертьфинал международного конкурса «Улыбка Вселенной-2018»

31 октября будет известно, кто из 27 конкурсанток пройдёт в полуфинал конкурса.

В воскресенье, 29 октября, стартовало онлайн-голосование первого четвертьфинала международного конкурса красоты «Улыбка Вселенной — 2018». Среди 27 претенденток на победу оказалась 29-летняя новокузнечанка Дарья Горбунова.

Голосование завершится в 12:00 по московскому времени во вторник, 31 октября. По результатам голосования определят 15 девушек, которые пройдут в полуфинал конкурса. Чтобы поддержать землячку, нужно на сайте конкурса купить специальный билет, стоимость которого составляет 80 рублей.

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Отметим, что после завершения голосования первого четверть финала, практически сразу стартует второй четвертьфинал. Анкеты на участие в конкурсе ещё принимаются.

Напомним, финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2018» состоится в марте 2018 года в Сочи. Победительница конкурса получит 10 тысяч долларов и подарки от спонсоров, а также возможность участия в других международных проектах.