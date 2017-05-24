Новокузнечанка спалила Toyota Corolla из мести за похищенный телефон

29-летняя жительница Новокузнецка подожгла Toyota Corolla из мести. Автопожар произошёл в южной столице Кузбасса на улице Бухтарминская ночью 21 мая. Сумма причинённого ущерба составила более 100 тысяч рублей.

«На допросе у следователя злоумышленница рассказала, что таким образом хотела отомстить владельцу авто, поскольку была уверена, что он украл её мобильный телефон и не признавался в этом», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Около месяца назад женщина вместе с хозяином «Тойоты» и их общим другом каталась по городу. После поездки у неё пропал телефон. В хищении она заподозрила одного из попутчиков. При этом свою причастность к исчезновению гаджета автомобилист отрицал.

В отношении новокузнечанки возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.