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Новокузнечанка стала «Второй Вице-Красой Вселенной-2017»

Новокузнечанка стала «Второй Вице-Красой Вселенной-2017»

В ночь на 12 ноября 2017 года в Сочи выбрали самую красивую девушку Вселенной-2017.

В ночь на воскресенье, 12 ноября, в «Сочи Казино и Курорт» выбрали самую красивую девушку Вселенной-2017. Ею стала жительница Таджикистана Анна Муминова. Титул «Первой Вице-Красы Вселенной-2017» получила москвичка Татьяна Фомичева, а обладательницей титула «Второй Вице-Красы» стала новокузнецанка Мария Демидова, сообщили организаторы конкурса.

Победительница конкурса получила право войти в состав жюри «Красы Вселенной-2018», которая в следующем году состоится в Лас-Вегасе в казино Monte Carlo Las Vegas.

С 12 ноября 2017 года стартует набор участниц на «Красу Вселенной-2018». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте конкурса красоты.

Напомним, в отборочных турах конкурса «Краса Вселенной-2017» участвовали девушки из 10 стран, в том числе из Кузбасса.  По итогам голосования, 25-летняя Мария Демидова прошла сначала в полуфинал, затем в финал конкурса.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.beautyofuniverse.ru

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