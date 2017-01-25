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Новокузнечанка запечатлела на видео НЛО в небе над городом

Новокузнечанка запечатлела на видео НЛО в небе над городом

Жительница южной столицы Кузбасса сняла неопознанный объект вечером 24 января.

Новокузнечанка Олеся Литвиновская запечатлела на видео НЛО в небе над городом. Жительница южной столицы Кузбасса опубликовала в Сети.

«Видео было снято вчера вечером около 20:00. Я была на стоянке возле ТРЦ «Сити-Молл». Объект был долго: пока ехали домой, ставили машину в гараж. Правда, всё это время он был то ярче, то тусклее», – рассказала Сибдепо Олеся Литвиновская.

Ранее онлайн-журнал сообщал, что жители Кемерова также несколько раз снимали на видео НЛО. До этого туристы сфотографировали в небе над Шерегешем облако в виде неопознанного летающего объекта.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Олеся Литвиновская.
Фото: vk.com / Олеся Литвиновская.

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