Новокузнечанке выплатили 850 тысяч рублей за гибель внука у банкомата

По требованию прокурора женщине также возместили расходы на погребение в размере 86 тысяч рублей.

В Новокузнецке прокурор обратился в суд в интересах пожилой женщины, потерявшей единственного близкого человека, с целью возместить ей моральный ущерб. В начале 2016 года 17-летний подросток избил у банкомата её 21-летнего внука за отказ дать денег на спиртное.

Злоумышленник забрал у потерпевшего кредитную карту, заставил сказать пин-код и снял с неё 9,5 тысяч рублей. После этого от полученных травм мужчина умер, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Прокурор Орджоникидзевского района Новокузнецка обратился в суд вместо женщины, потому что самостоятельно это сделать она не могла из-за возраста и состояния здоровья. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в размере 850 тысяч рублей, а также постановил возместить расходы на погребение на сумму 86 тысяч рублей.

Ранее Сибдепо писал, что в Новокузнецке подросток, избивший до смерти молодого мужчину, получил семь лет колонии.