Новокузнечанку будут судить за то, что её годовалый сын получил перелом черепа

20-летнюю новокузнечанку будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности своему годовалому сыну. Женщина на несколько минут оставила ребёнка без присмотра на лестничной площадке между четвёртым и пятым этажами. Она отвернулась от мальчика, чтобы спустить его коляску.

«Этого времени хватило, чтобы сын упал в проём между этажами. Мать услышала внезапно раздавшийся плач, обернулась, но сына не увидела. Спустившись, она нашла его на следующем лестничном пролете», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Ребёнка госпитализировали. Врачи диагностировали у него переломы костей черепа. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Правоохранители также выяснили, что он воспитывается в неполной семье.