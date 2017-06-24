Новокузнечанку осудили за кражу почти 5 млн рублей у банка

В Новокузнецке суд вынес обвинительный приговор за мошенничество 27-летней экс-работнице банка. Женщина занимала должность руководителя одного из отделов и незаконно оформляла кредитные карты на клиентов банка без их ведома, а средства тратила по своему усмотрению. Жертвами мошенницы становились пенсионеры.

«После оформления карт она расплачивалась за товары и услуги деньгами, принадлежащими кредитному учреждению, снимала с карт наличные на общую сумму четыре миллиона и 90 тысяч рублей. В настоящее время ущерб частично возмещён», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде реального заключения под стражу на два года и шесть месяцев. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. Под стражу её взяли в зале суда.

Также суд взыскал с новокузнечанки 1,6 млн рублей в пользу банка. Приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован любой из сторон.