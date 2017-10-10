Новокузнецкая полиция проводит проверку по факту появления свастики на стене ресторана

В южной столице Кузбасса сотрудники полиции организовали проверку по факту появления свастики на стене ресторана «Грааль», что расположен по улице Свердлова, 5. Отметим, ресторан находится рядом с площадью торжеств, где вечерами и по выходным дням бывает много людей.

«Сотрудники новокузнецкой полиции проводят проверку по поводу обнаружения свастики на стене ресторана. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что первыми фашистскую символику заметили местные жители, которые сообщили в правоохранительные органы о своей находке. По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас правоохранители ищут всех, кому что-либо известно о появлении запрещённых рисунков в центре Новокузнецка.