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Кузбасс
Новокузнецкая полиция проводит проверку по поводу появления свастики на стене ресторана

Новокузнецкая полиция проводит проверку по факту появления свастики на стене ресторана

Запрещённую символику нарисовали на стене ресторана «Грааль» по улице Свердлова, 5.

В южной столице Кузбасса сотрудники полиции организовали проверку по факту появления свастики на стене ресторана «Грааль», что расположен по улице Свердлова, 5. Отметим, ресторан находится рядом с площадью торжеств, где вечерами и по выходным дням бывает много людей.

«Сотрудники новокузнецкой полиции проводят проверку по поводу обнаружения свастики на стене ресторана. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что первыми фашистскую символику заметили местные жители, которые сообщили в правоохранительные органы о своей находке. По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас правоохранители ищут всех, кому что-либо известно о появлении запрещённых рисунков в центре Новокузнецка.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://novokuznetsk.su

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