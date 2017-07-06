Новокузнецкие спасатели нашли в городе новый «бассейн»

В Новокузнецке спасатели провели рейд по несанкционированным водоёмам. На заброшенном производственном объекте с очистным сооружением на улице Рудокопровой купались пятеро несовершеннолетних детей.

«В прошлом году в этом так называемом «бассейне» погиб мальчик, но местную детвору это не пугает. Они преодолевают все препятствия, которые устанавливаются возле объекта, проникают на его территорию и всё равно купаются в запрещённом месте», — рассказали Сибдепо в ОБЖ МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка.

См. также

С задержанными подростками провели профилактические беседы, рассказали об опасности, которой они, сами того не подозревая, подвергают себя. В дальнейшем с родителями несовершеннолетних будут проводить профилактические работы. В настоящее время устанавливается собственник объекта.