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Кузбасс

Новокузнецкие спасатели нашли в городе новый «бассейн»

Несовершеннолетние купались на заброшенном производственном объекте с очистным сооружением.

В Новокузнецке спасатели провели рейд по несанкционированным водоёмам. На заброшенном производственном объекте с очистным сооружением на улице Рудокопровой купались пятеро несовершеннолетних детей.

«В прошлом году в этом так называемом «бассейне» погиб мальчик, но местную детвору это не пугает. Они преодолевают все препятствия, которые устанавливаются возле объекта, проникают на его территорию и всё равно купаются в запрещённом месте», — рассказали Сибдепо в ОБЖ МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка.

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С задержанными подростками провели профилактические беседы, рассказали об опасности, которой они, сами того не подозревая, подвергают себя. В дальнейшем с родителями несовершеннолетних будут проводить профилактические работы. В настоящее время устанавливается собственник объекта.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://uznt42.ru

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