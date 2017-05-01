Новости
Кузбасс
Новокузнецкий ансамбль выбыл из шоу «Танцуют все!»

Новокузнецкий ансамбль выбыл из шоу «Танцуют все!»

Коллектив из южной столицы Кузбасса не поддержали члены жюри и зрители.

Новокузнецкий ансамбль «Калинка» выбыл из шоу «Танцуют все!» телеканала «Россия 1». Очередной выпуск программы вышел в эфир в воскресенье, 30 апреля.

Танцоры исполнили вальс с элементами фокстрота под знаменитую композицию Андрея Петрова. Во время выступления они попытались показать чувства влюблённых пар, которые пришли на каток. Однако жюри не поддержало новокузнечан и поставило им 19 баллов.

«Конечно же, есть сумбур. И сумбур этот вы привнесли сами. Вы попытались фокстрот вложить в вальс», – сказал член жюри Егор Дружинин.

В итоге, только зрители могли оставить коллектив на проекте. Однако «Калинка» набрала только 27% голосов и выбыла из шоу.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / WeiT Media.
Фото: youtube.com / WeiT Media.

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Какой мем подойдёт к вашей аватарке?

Узнайте, что думает о вас доктор Докинз
Чтиво

«Стальные яйца»: как стать чемпионом в пасхальном единоборстве

Тактика и стратегия пасхальных поединков
Новости

В Кузбассе назначили начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса

Должность руководителя департамента теперь занимает Олег Опарин.
Опрос

Как вы собираетесь красить яйца к Пасхе?

Пора уже определиться с творческой пасхальной стратегией

Сегодня в Кемерове

Популярное