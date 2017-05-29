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Новокузнецкий ХК «Металлург» планирует подать заявку на участие в ВХЛ

Новокузнецкий ХК «Металлург» планирует подать заявку на участие в ВХЛ

В клубе ожидают, что «Кузнецкие медведи» продолжат выступление в МХЛ.

Руководство новокузнецкого ХК «Металлург» планирует подать заявку на участие в Высшей хоккейной лиге. Также в клубе ожидают, что «Кузнецкие медведи» продолжат выступление в Молодёжной хоккейной лиге. Об этом сообщили в официальном аккаунте ХК в Twitter.

Напомним, 24 мая стало известно, что руководство КХЛ приняло решение исключить из состава КХЛ «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». В случае со «сталеварами» лига применила формулировку «замкнул рейтинг клубов по всем параметрам». Подробнее читайте в материале Сибдепо «Что станет с новокузнецким хоккеем?».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: metallurg-nk.ru.

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