Новокузнецкий ХК «Металлург» планирует подать заявку на участие в ВХЛ

В клубе ожидают, что «Кузнецкие медведи» продолжат выступление в МХЛ.

Руководство новокузнецкого ХК «Металлург» планирует подать заявку на участие в Высшей хоккейной лиге. Также в клубе ожидают, что «Кузнецкие медведи» продолжат выступление в Молодёжной хоккейной лиге. Об этом сообщили в официальном аккаунте ХК в Twitter.

❗️ Официально: «Металлург» планирует подавать заявку на выступление в ВХЛ. Планируется, что «Кузнецкие Медведи» продолжат выступление в МХЛ. pic.twitter.com/oxThXroirL — Металлург Нк (@MetallurgNk) May 29, 2017

Напомним, 24 мая стало известно, что руководство КХЛ приняло решение исключить из состава КХЛ «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». В случае со «сталеварами» лига применила формулировку «замкнул рейтинг клубов по всем параметрам». Подробнее читайте в материале Сибдепо «Что станет с новокузнецким хоккеем?».