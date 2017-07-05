Новокузнецкий ХК «Металлург» вернулся к прежней эмблеме. С ней команда выступала во всех сезонах КХЛ. Ранее Сибдепо сообщал, что в июле 2016 года клуб сменил эмблему на букву «М» с изображением огня.

«Был проведён ряд совещаний по смене логотипа клуба. Мы хотели бы вернуться к прежнему логотипу «Металлурга», который все помнят и знают. Мы надеемся, что возвращение к прежней эмблеме принесет положительный эффект», – пояснил генеральный директор клуба Сергей Зиновьев.

По информации пресс-службы «Металлурга», в предстоящем сезоне логотипом ХК снова станет стилизованная буква «М» с изображением шайбы. Эта эмблема будет на игровой форме команды в чемпионате ВХЛ. Также её используют в изготовлении новой линейки сувенирной продукции и атрибутики.

Напомним, в конце мая 2017 года новокузнецкий «Металлург» исключили из состава КХЛ. В июне клуб допустили к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги.