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Кузбасс
Новокузнецкий «Металлург» исключили из состава КХЛ

Новокузнецкий «Металлург» исключили из состава КХЛ

Причиной решения стало то, что ХК «замкнул рейтинг клубов по всем параметрам».

Новокузнецкий «Металлург» исключили из состава КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба южной столицы Кузбасса.

По информации лиги, в сезоне 2017/2018 годов состав участников чемпионата претерпит изменения. В него не попали ХК «Медвешчак» (Загреб), который не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а также новокузнецкий «Металлург», из-за того что «замкнул рейтинг клубов по всем параметрам».

Клуб основан в 1949 году. С 2008 по 2017 годы выступал в дивизионе Чернышёва Континентальной хоккейной лиги.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: http://www.metallurg-nk.ru/

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