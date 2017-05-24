Причиной решения стало то, что ХК «замкнул рейтинг клубов по всем параметрам».

Новокузнецкий «Металлург» исключили из состава КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба южной столицы Кузбасса.

По информации лиги, в сезоне 2017/2018 годов состав участников чемпионата претерпит изменения. В него не попали ХК «Медвешчак» (Загреб), который не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а также новокузнецкий «Металлург», из-за того что «замкнул рейтинг клубов по всем параметрам».

Клуб основан в 1949 году. С 2008 по 2017 годы выступал в дивизионе Чернышёва Континентальной хоккейной лиги.