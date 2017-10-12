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Новокузнецкий «Металлург» объявил конкурс среди болельщиков на вбрасывание шайбы

Новокузнецкий «Металлург» объявил конкурс среди болельщиков на вбрасывание шайбы

Конкурс стартует 13 октября 2017 года.

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» объявил о старте «Конкурса репостов» для своих болельщиков на символическое вбрасывание шайбы на арене «Кузнецких Металлургов». Данный конкурс будет проводиться с ближайшего домашнего матча в регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2017/18.

«Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно быть подписчиком официальной группы команды «ВКонтакте. Затем нужно будет сделать репост публикации, которую будут размечать в канун матча. Публикацию нельзя будет удалять до завершения конкурса», — рассказали в пресс-службе ХК «Металлург».

Одним из главных условий является то, что имя и фамилия на странице «ВКонтакте» должны совпадать с настоящими.

Победитель конкурса получит на память шайбу лимитированной серии, соответствующее фото со вбрасывания в официальном фотоотчёте игры на сайте ХК «Металлург», клубный журнал «Хоккейный Новокузнецк» с автографом героя номера, а также два пригласительных во второй сектор на этот матч.

Победителя будут определять случайным образом за четыре часа до начала матча. Ближайший конкурс стартует в пятницу, 13 октября.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: ХК «Металлург».

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