Новокузнецкий «Металлург» объявил конкурс среди болельщиков на вбрасывание шайбы

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» объявил о старте «Конкурса репостов» для своих болельщиков на символическое вбрасывание шайбы на арене «Кузнецких Металлургов». Данный конкурс будет проводиться с ближайшего домашнего матча в регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2017/18.

«Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно быть подписчиком официальной группы команды «ВКонтакте. Затем нужно будет сделать репост публикации, которую будут размечать в канун матча. Публикацию нельзя будет удалять до завершения конкурса», — рассказали в пресс-службе ХК «Металлург».

Одним из главных условий является то, что имя и фамилия на странице «ВКонтакте» должны совпадать с настоящими.

Победитель конкурса получит на память шайбу лимитированной серии, соответствующее фото со вбрасывания в официальном фотоотчёте игры на сайте ХК «Металлург», клубный журнал «Хоккейный Новокузнецк» с автографом героя номера, а также два пригласительных во второй сектор на этот матч.

Победителя будут определять случайным образом за четыре часа до начала матча. Ближайший конкурс стартует в пятницу, 13 октября.