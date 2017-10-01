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Кузбасс
Новокузнецкий «Металлург» расстался с капитаном команды

Новокузнецкий «Металлург» расстался с капитаном команды

Руководство клуба расторгло договор с защитником по обоюдному согласию.

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с капитаном команды Евгением Штайгером. Сообщение об этом появилось на сайте ХК.

Отмечается, что команда рассталась с защитником по обоюдному соглашению сторон. В своём последнем сезоне в составе новокузнецкой хоккейной команды Евгений Штайгер провёл в чемпионате ВХЛ 8 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «-3».

Напомним, 35-летний спортсмен впервые выступил за новокузнецкий «Металлург» в 2002 оду. Позднее он играл за разные ХК, но вновь пополнил ряды кузбасской команды этим летом.

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