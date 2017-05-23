Новокузнецкий ТЦ «Сити Молл» выставят на торги за 2,13 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», здание площадью более 83,5 тыс. кв. м обращено во взыскание по кредитному договору между владельцем ТЦ ООО «Сити Молл Инвест» и Альфа-банком. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

По информации «Интерфакса», начальная продажная стоимость заложенного имущества составляет 2,1 млрд рублей. Его реализацию проведут путём продажи с публичных торгов.

«Сити Молл» является вторым по величине в Кемеровской области торговым центром. Его открыли в декабре 2013 года.