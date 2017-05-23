Новокузнецкий ТЦ «Сити Молл» выставят на торги за 2,13 млрд рублей
Решение принял Арбитражный суд Москвы.
Новокузнецкий ТЦ «Сити Молл» выставят на торги за 2,13 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», здание площадью более 83,5 тыс. кв. м обращено во взыскание по кредитному договору между владельцем ТЦ ООО «Сити Молл Инвест» и Альфа-банком. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.
По информации «Интерфакса», начальная продажная стоимость заложенного имущества составляет 2,1 млрд рублей. Его реализацию проведут путём продажи с публичных торгов.
«Сити Молл» является вторым по величине в Кемеровской области торговым центром. Его открыли в декабре 2013 года.
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