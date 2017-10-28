Новую серию «Простоквашино» выпустят в январе 2018 года

В конце января 2018 года выпустят новый эпизод популярного мультсериала «Простоквашино» по мотивам книг Эдуарда Успенского. Аниматоры не будут менять персонажей, однако намерены осовременить сюжетные линии.

Как рассказал ТАСС директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, в новом сериале обновят анимацию.

«Теперь в случае с сериалами – это не анимация, делающаяся по классической технологии, а анимация, делающаяся методами компьютерной графики, но для зрителя она выглядит как классическая рисованная», – пояснил Борис Машковцев.

Он добавил, что всего планируется выпустить 30 новых эпизодов мультсериала. В «Союзмультфильме» ожидают, что именно «Простоквашино» позволить возродить в киностудии конвейерное производство.