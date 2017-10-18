Новый глава МВД региона встретился с личным составом

В среду, 18 октября, личному составу ГУ МВД России по Кемеровской области заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Махонов представил нового руководителя — генерал-майора полиции Игоря Иванова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В своем ответном слове Игорь Иванов заверил, что приложит все силы по выполнению поставленных Министерством внутренних дел Российской Федерации служебных задач, направленных на защиту жителей Кемеровской области от преступных посягательств», — поделились в ведомстве.

В совещании, которое прошло в областном Главке, приняли участие руководители правоохранительных ведомств, представители администрации региона, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, а также члены Общественного совета.

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Игорь Иванов родился в Челябинске10 августа 1966 года. В 1991 году поступил на службу в органы внутренних дел и до 2017 года работал в системе правоохранительных органов Челябинской области.

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