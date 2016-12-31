Новый год в Кузбассе начнётся со штормового ветра и метелей

Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области предупреждает кузбассовцев о крайне неблагоприятных погодных условиях в первые праздничные дни. По прогнозам ведомства, 31 декабря на территории региона ожидается сильный снег и ветер. В течении дня ветер будет усиливаться, его сила может достигать 20 м/с. Соответственно, крайне осложнится ситуация на дорогах: метели, снежные заносы, гололедица и ухудшение видимости. На 1 и 2 января 2017 года в Кузбассе объявлено штормовое предупреждение. Сила ветра останется на уровне штормового – 20-23 м/с, местами достигая отметки «сильный шторм» по шкале Бофорта – 28 м/с.

ГУ МЧС по Кемеровской области рекомендует жителям региона воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, особенно это касается начинающих водителей. Тех же, кто будет вынужден сесть за руль, просят быть предельно собранными, соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров на дороге.