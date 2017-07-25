Авто
Россия и Мир
Новый Jaguar Land Rover оснастят двумя сервисами «Яндекс»

Новый Jaguar Land Rover оснастят двумя сервисами «Яндекс»

На российский авторынок автомобиль поступит осенью 2017 года.

Производители автомобиля Jaguar Land Rover осностят мультимедийную систему InControl Touch в новой модели

Range Rover Velar двумя сервисами «Яндекс» — «Навигатор» и «Музыка». Автомобиль в новом кузове поступил на российский авторынок осенью 2017 года.

«Сервисы на данный момент находятся на завершающих этапах тестирования. Они оптимизированы для использования в автомобилях и будут доступны для скачивания на смартфон в магазинах Apple/Android по мере их реализации», — сообщает РБК.

Ранее подобные сервисы были встроены в мультимедийную систему Toyota Camry Exclusive, а до этого навигационным сервисом были оснащены автомобили Honda.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://novorozhdenui.ru

Комментарии

Рекомендуем

Еда

Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных

Есть ли в Кемерове безопасный шашлык?
Еда

Король кино: рейтинг попкорна из кемеровских кинотеатров

В каком кинотеатре продают попкорн со вкусом малосольных огурцов, а где карамель сковывает зубы навеки
Интервью

Телевизионщикам станет сложнее зарабатывать на детях

Кузбасский депутат Госдумы Антон Горелкин предложил законодательно регулировать участие в телешоу детей, ставших жертвами преступлений
Чтиво

Знак качества: лучшие товары и услуги Кузбасса в 2017 году

Сибдепо узнал, чем богата земля кузбасская

Сегодня в Кемерове

Популярное