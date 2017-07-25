Новый Jaguar Land Rover оснастят двумя сервисами «Яндекс»

Производители автомобиля Jaguar Land Rover осностят мультимедийную систему InControl Touch в новой модели

Range Rover Velar двумя сервисами «Яндекс» — «Навигатор» и «Музыка». Автомобиль в новом кузове поступил на российский авторынок осенью 2017 года.

«Сервисы на данный момент находятся на завершающих этапах тестирования. Они оптимизированы для использования в автомобилях и будут доступны для скачивания на смартфон в магазинах Apple/Android по мере их реализации», — сообщает РБК.

Ранее подобные сервисы были встроены в мультимедийную систему Toyota Camry Exclusive, а до этого навигационным сервисом были оснащены автомобили Honda.