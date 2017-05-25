Новый ледовый центр для хоккея с шайбой построят в Кемерове

Строительство нового объекта, а также реконструкцию пяти школьных стадионов включили в федеральную программу.

В столице Кузбасса в 2019 году начнут строить новый ледовый центр для хоккея с шайбой. Также в городе за счёт федерального бюджета отремонтируют пять школьных стадионов, которые потом будут доступны для всех горожан.

Решение о включении в федеральную программу ремонта уже существующих в городе стадионов и строительство нового объекта было принято по итогам переговоров в Министерстве спорта РФ в Москве.

«Хоккей с шайбой очень популярен среди кемеровчан. Есть команды клубов по месту жительства, ребята занимаются в спортивных школах, на открытых хоккейных коробках. В хоккей играют наши ветераны. Любители организовали Ночную лигу. Всего – 31 команда. Думаю, что новые объекты увеличат количество игроков и поклонников этого вида спорта», – считает глава Кемерова Илья Середюк.

В ближайшее время специалисты определят участки для размещения новых объектов спортивной инфраструктуры города, сообщили в пресс-службе городской администрации.