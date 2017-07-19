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Новый патент Apple: экстренные службы можно вызвать с помощью отпечатков пальцев

Новый патент Apple: экстренные службы можно вызвать с помощью отпечатков пальцев

Чтобы набрать 911, нужно в определённой последовательности прикоснуться пальцами к дисплею телефона.

Американская корпорация Apple запатентовала новый метод вызова экстренных служб. В описании патента сказано, что новой функцией можно будет воспользоваться в тех случаях, когда традиционный метод нельзя использовать. Набрать 911 можно будет с помощью определённой последовательности отпечатков пальцев, сообщает CNN.

По мнению специалистов, данная функция может быть использована в тех ситуациях, когда человек становится заложником и находится под наблюдением злоумышленников. Чтобы набрать 911, нужно будет прикоснуться к дисплею гаджета сначала средним пальцем, затем мизинцем и после снова средним. Со стороны будет казаться, что пользователь просто пытается разблокировать телефон.

В обычной жизни люди не используют мизинец для работы с гаджетом. Таким образом, это позволит избежать случайного набора комбинации. После активации функции, телефон может начать аудио и видео запись, а также скроет персональную информацию, хранящуюся в нём.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://myprikol.com

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