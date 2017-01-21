Новости
Россия и Мир

Новый президент США Дональд Трамп прибыл с супругой в Белый дом

Парад, приуроченный к инаугурации главы страны, завершился.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл в Белый дом. В Вашингтоне завершился парад, приуроченный к инаугурации 45-го главы страны.

По информации ТАСС, сначала лимузин Трампа остановился около здания Минфина. Дональд и Меланья поприветствовали собравшихся, а затем кортеж подъехал к расположенному по соседству Белому дому.

См. также

 

Парад в честь инаугурации Трампа продолжался четыре часа. В нём принимали участие оркестры, подразделения всех видос ВС, представители штатов и крупных городов.

В Белом доме у семьи президента запланировано участие в балах.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: EPA/ERIK S. LESSER; ZUMA Press; Global Look Press.

Комментарии

Рекомендуем

Новости-суровости

Новости-суровости: неделя красивых слов

Самые трэшовые новости недели
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя победителей

Самые трэшовые новости недели
Гид

Как провести 20-22 января в Кемерове

Афиша Сибдепо предлагает несколько вариантов приятно и с пользой провести время
Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей

Сегодня в Кемерове

Популярное