Новый президент США Дональд Трамп прибыл с супругой в Белый дом

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл в Белый дом. В Вашингтоне завершился парад, приуроченный к инаугурации 45-го главы страны.

По информации ТАСС, сначала лимузин Трампа остановился около здания Минфина. Дональд и Меланья поприветствовали собравшихся, а затем кортеж подъехал к расположенному по соседству Белому дому.

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Парад в честь инаугурации Трампа продолжался четыре часа. В нём принимали участие оркестры, подразделения всех видос ВС, представители штатов и крупных городов.

В Белом доме у семьи президента запланировано участие в балах.