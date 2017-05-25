Новый рубиновый Vertu доставят покупателям на вертолёте

Компания Vertu и французский бренд Boucheron создали лимитированную коллекцию смартфонов, украшенных драгоценными камнями.

Как сообщает Lenta.ru, всего создано восемь таких телефонов. Корпус гаджета обвивает змея из рубинов и изумрудов. Стоимость одного аппарата составляет $360 тысяч. Покупателям доставят смартфон на вертолёте. Предлагаем вам взглянуть, что представляет из себя телефон с такой ценой:

Добавим, что Vertu представила свой первый телефон 15 лет назад, в 2002 году. К 2015-ому компания продала около 450 тысяч своих гаджетов. Устройства от Vertu относятся к люксовому сегменту. Цена одного аппарата в России варьируется от 293 тысяч до несколько миллионов рублей.