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Новый рубиновый Vertu доставят покупателям на вертолёте

За смартфон, украшенный драгоценными камнями, покупателю придётся отдать $360 тысяч.

Компания Vertu и французский бренд Boucheron создали лимитированную коллекцию смартфонов, украшенных драгоценными камнями.

Как сообщает Lenta.ru, всего создано восемь таких телефонов. Корпус гаджета обвивает змея из рубинов и изумрудов. Стоимость одного аппарата составляет $360 тысяч. Покупателям доставят смартфон на вертолёте. Предлагаем вам взглянуть, что представляет из себя телефон с такой ценой:

Добавим, что Vertu представила свой первый телефон 15 лет назад, в 2002 году. К 2015-ому компания продала около 450 тысяч своих гаджетов. Устройства от Vertu относятся к люксовому сегменту. Цена одного аппарата в России варьируется от 293 тысяч до несколько миллионов рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Vertu, http://www.gizchina.com/.

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