Новым главврачом кемеровской областной больницы стал Вадим Гатин

Прежний руководитель больницы покинул свой пост в связи с истечением срока действия его трудового договора.

В Кемерове назначили нового главврача областной больницы имени Беляева. Им стал Вадим Гатин, ранее занимавшийся лечебной деятельностью как врач-нейрохирург. Прежний руководитель медицинского учреждения Евгений Белов покинул свой пост в связи с истечением срока действия его трудового договора.

Вадим Гатин является заслуженным врачом России, около 13 лет он работал нейрохирургом, затем 14 лет занимал должность заместителя главного врача по хирургическим вопросам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Должность заместителя главврача он совмещал с организационной и научной работой.

С 2008 года Вадим Гатин является главным специалистом по нейрохирургии в Кузбассе, говорится на сайте Здравоохранения Кузбасса. При его непосредственном участии на базе кемеровской городской больницы №3 открыли травматологический центр первого уровня. Там оказывают медицинскую помощь пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами.