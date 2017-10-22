Обезьяны-прыгуны помогли учёным найти пользу в ревности

Учёные Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что ревность может быть полезна при длительных романтических связях. Специалисты провели ряд исследований на обезьянах-прыгунах, которые заводят отношения на всю жизнь, сообщает журнал Frontiers in Ecology and Evolution.

В рамках эксперимента специалисты поделили животных на несколько групп. Самцам показывали их самку, которая находится в одной клетке с другим самцом и играет с ним, а затем этим же животным показывали чужих самок в подобной ситуации. После этого специалисты сканировали мозг самцов и измеряли уровень гормонов в крове.

Данный эксперимент помог специалистам выяснить, в какой части мозга зарождается ревность и как это связано с длительными отношениями. У ревнивых обезьян становилась активной передняя поясная кора. Эта часть мозга отвечает за боль, которая возникает при расставании или от одиночества. Также у животных активизировалась латеральная перегородка, отвечающая за эмоции. Изучив результаты эксперимента, исследователи пришли к выводу, что ревность является эволюционным способом сохранить целостной пары.