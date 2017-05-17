Обновлённый Nokia 3310 поступил в кемеровские салоны сотовой связи

В среду, 17 мая, в России стартовала продажа обновлённого телефона Nokia 3310. Кемеровчане могут купить телефон в четырёх салонах «Евросети» по адресам: проспект Кузнецкий, 33а, проспект Шахтёров, 54 и по проспекту Октябрьскому, 34 и 74.

«Количество телефонов ограниченное, поступало много предзаказов на эту модель. Кемеровчане могут позвонить в любой салон и зарезервировать за собой покупку. На момент 10:00 несколько телефонов уже продали», — рассказали Сибдепо в справочной службе салонов сотовой связи «Евросеть».

Обновлённый Nokia 3310 вышел в нескольких цветах: жёлтый, красный, серый и синий. Для покупки пока доступен только синий цвет. Новый телефон повторяет силуэт прошлой модели, он такой же прочный, но имеет современный интерфейс. На 2,4-дюймовом экране отлично видна вся информация даже при ярком солнечном свете.

Стоимость нового гаджета составляет 3 990 рублей.