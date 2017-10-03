Обновлённый «Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин
Данная функция пригодится автомобилистам при перестроении из полосы в полосу.
В обновлённой версии сервиса «Яндекс.Навигатор» появилась новая функция – теперь сервис учитывает скорость всех потоков машин. Данная функция будет полезна молодым автомобилистам при перестроении из одной полосы в другую, сообщает The Village.
Новая функция позволяет определить скорость, с которой можно максимально быстро выполнить манёвр. Также сервис отображает загруженность на дороге с учётом потока, в котором находится автомобиль с включённым сервисом.
Теперь водители смогут выбирать оптимальный маршрут своего движения из пункта «А» в пункт «Б».
Фото: http://softPortal.com