Образовательные программы КемГУ признали лучшими в России

Образовательные программы Кемеровского государственного университета признали лучшими в России. По информации пресс-службы вуза, эксперты подвели итоги всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России – 2017».

Всего в рамках проекта лучшими специалисты назвали более 3000 программ высшего образования из представленных 25 000. Это составляет около 12%.

В КемГУ 19 образовательных программам стали лучшими. Например, в список попали “Прикладная математика и информатика”, “Биология”, “Журналистика” и “Педагогическое образование”.