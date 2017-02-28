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Образовательные программы КемГУ признали лучшими в России

Образовательные программы КемГУ признали лучшими в России

Эксперты подвели итоги всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России – 2017».

Образовательные программы Кемеровского государственного университета признали лучшими в России. По информации пресс-службы вуза, эксперты подвели итоги всероссийского проекта «Лучшие программы инновационной России – 2017».

Всего в рамках проекта лучшими специалисты назвали более 3000 программ высшего образования из представленных 25 000. Это составляет около 12%.

В КемГУ 19 образовательных программам стали лучшими. Например, в список попали “Прикладная математика и информатика”, “Биология”, “Журналистика” и “Педагогическое образование”.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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