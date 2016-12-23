Новости
Россия и Мир
ui_54ed1e

Общий долг российских регионов по кредитам превышает 2 трлн рублей

В 2016 году на перекредитование регионам было выделено 380 млрд рублей.

Задолженность регионов РФ по кредитам составляет на данный момент свыше 2 трлн рублей. Об этом во время пресс-конференции 23 декабря заявил Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с правилами Правительства и Минфина, задолженность регионов по кредитам не должна превышать 50% от собственных доходов.

«Только пять регионов нарушили этот принцип. Им нужна особая поддержка и внимание. В целом, задолженность регионов свыше 2 трлн рублей. В нынешнем году свыше 380 млрд было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы на правительственные кредиты, на кредиты Минфина. Эта работа будет продолжена дальше. В следующем году мы предусматриваем на эти цели необходимые ресурсы», — заявил президент.

Правительственные кредиты и кредиты Минфина выдаются под символический процент (1% годовых), напомнил глава государства.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Опрос

«Пророк-2017»: ваш личный прогноз на новый год

Предскажите будущее сами!
Люди дела

Флористика как вдохновение и бизнес

Основатель салона «Шелли-Холл» Александр Шелихов рассказывает, как вдохновение переросло в бизнес и сложно ли обойти подводные камни цветочного дела
Чтиво

Капитан Спутник спешит на помощь!

Разбираемся, кому поможет Капитан Спутник в борьбе за качественный досуг, и развеиваем опасения тех, кто не решается подключить спутниковое ТВ, ожидая, когда к дому протянут «кабель», и полагая, что он надёжнее
Антикризис

Как достойно и бюджетно обставить квартиру

Дизайнер с 11-летним стажем рассказала Сибдепо, как сделать из квартиры конфетку на примере ассортимента магазинов «Мебельвилль» и «Громада»

Сегодня в Кемерове

Популярное