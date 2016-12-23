Общий долг российских регионов по кредитам превышает 2 трлн рублей

Задолженность регионов РФ по кредитам составляет на данный момент свыше 2 трлн рублей. Об этом во время пресс-конференции 23 декабря заявил Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с правилами Правительства и Минфина, задолженность регионов по кредитам не должна превышать 50% от собственных доходов.

«Только пять регионов нарушили этот принцип. Им нужна особая поддержка и внимание. В целом, задолженность регионов свыше 2 трлн рублей. В нынешнем году свыше 380 млрд было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы на правительственные кредиты, на кредиты Минфина. Эта работа будет продолжена дальше. В следующем году мы предусматриваем на эти цели необходимые ресурсы», — заявил президент.

Правительственные кредиты и кредиты Минфина выдаются под символический процент (1% годовых), напомнил глава государства.