Обвиняемого в убийстве новокузнечанки Алеси Симахиной признали невменяемым

В настоящее время уголовное дело вместе с постановлением направлено в суд.

В Новокузнецке 25-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 27-летней жительницы южной столицы Кузбасса Алеси Симахиной, признали невменяемым. Об этом Сибдепо рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого провели комиссионную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой мужчину признали невменяемым», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Напомним, новокузнечанка Алеся Симахина пропала 5 июля 2017 года, а на следующий день расчленённое тело девушки нашли в квартире её знакомого. По предварительным данным, молодые люди распивали алкогольные напитки. Затем обвиняемый стал избивать Симахину молотком по голове.