Очевидец снял на видео, как новокузнечанка разбила сковородой авто экс-супруга

Новокузнечанка разбила сковородой Toyota Camry бывшего супруга. Об этом мужчина рассказал сотрудникам полиции. Впоследствии правоохранители разыскали и опросили 23-летнюю женщину.

Злоумышленница пояснила, что несколько месяцев назад рассталась с жителем южной столицы Кузбасса. По её словам, он должен был вернуть ей Toyota Camry, которую ранее подарил.

«Накануне горожанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к экс-супругу и потребовала передать ей иномарку. Услышав в ответ отказ, она взяла сковороду, вышла на улицу и нанесла большое количество ударов по машине», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Избиение» машины снял на видео очевидец. В результате женщина повредила у авто лобовое и боковые стёкла, капот, а также оба зеркала заднего вида. Сейчас устанавливается сумма причинённого материального ущерба. На факту происшествия полицейские проводят проверку.