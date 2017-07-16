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Очевидец заснял на видео смерч в районе Новокузнецка

Очевидец заснял на видео смерч в районе Новокузнецка

Видео с несвойственным Кузбассу атмосферным вихрем выложили в Сеть.

16 июля в сообществе «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте» появилось короткое видео и несколько фотографий смерча в Кузбассе.

Автор материалов утверждает, что заснял небольшой атмосферный вихрь в районе Новокузнецка.

«Смерч возникает в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяется вниз, часто до самой поверхности земли. В зависимости от интенсивности вихря скорость течения в нём может варьироваться. Считается, что она превышает 18 м/с и может, по некоторым косвенным оценкам, достигать 1300 км/ч. Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20—60 км/ч», – написано в одной из интернет-энциклопедий.

На фото видно небольшой завихрение, которое не достаёт до земли.

Природа продолжает удивлять кузбассовцев. Совсем недавно в Кемерове из-за дождя затопило магазин бытовой техники.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Вячеслав Бабушников.

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