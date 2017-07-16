Очевидец заснял на видео смерч в районе Новокузнецка

16 июля в сообществе «Регион-42 Кемерово» «ВКонтакте» появилось короткое видео и несколько фотографий смерча в Кузбассе.

Автор материалов утверждает, что заснял небольшой атмосферный вихрь в районе Новокузнецка.

«Смерч возникает в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяется вниз, часто до самой поверхности земли. В зависимости от интенсивности вихря скорость течения в нём может варьироваться. Считается, что она превышает 18 м/с и может, по некоторым косвенным оценкам, достигать 1300 км/ч. Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком. Это движение может давать скорости в десятки км/ч, обычно 20—60 км/ч», – написано в одной из интернет-энциклопедий.