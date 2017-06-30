Один из сценаристов «Шерлока» намекнул на продолжение сериала

В настоящее время создатели сериала ещё не обсуждали, что будет в новом сезоне.

Один из создателей «Шерлока» сценарист Стивен Моффат намекнул на возможное продолжение сериала. Его заявление процитировал портал Digital Spy.

«Я предполагаю, что мы сделаем это. Мы вернёмся», – сказал Стивен Моффат.

Он пояснил, что сейчас работает над сериалом «Доктор Кто». При этом соавтор и один из актёров «Шерлока» Марк Гэтисс также занимается другим проектом.

«Мы ещё не обсуждали с ним, что будем делать в новом сезоне», – добавил Моффат.

«Шерлок» выходил на BBC One с июля 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Всего вышло четыре сезона.