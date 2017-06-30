Новости
Россия и Мир
Один из сценаристов «Шерлока» намекнул на продолжение сериала

Один из сценаристов «Шерлока» намекнул на продолжение сериала

В настоящее время создатели сериала ещё не обсуждали, что будет в новом сезоне.

Один из создателей «Шерлока» сценарист Стивен Моффат намекнул на возможное продолжение сериала. Его заявление процитировал портал Digital Spy.

«Я предполагаю, что мы сделаем это. Мы вернёмся», – сказал Стивен Моффат.

Он пояснил, что сейчас работает над сериалом «Доктор Кто». При этом соавтор и один из актёров «Шерлока» Марк Гэтисс также занимается другим проектом.

«Мы ещё не обсуждали с ним, что будем делать в новом сезоне», – добавил Моффат.

«Шерлок» выходил на BBC One с июля 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Всего вышло четыре сезона.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут
Чтиво

Всё, что нужно знать о КемТИППе: памятка абитуриенту

Гид по одному из главных вузов Кузбасса
Опрос

22 июня: кто виноват?

Какова главная причина столь страшных потерь СССР в начале Великой Отечественной войны?

Сегодня в Кемерове

Популярное