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Одиннадцатилетний житель Аляски спас родственников от медведя

Одиннадцатилетний житель Аляски спас родственников от медведя

Инцидент произошёл на прошлой неделе, но известно о нём стало только сейчас.

На Аляске 11-летний Эллиот Кларк спас своих родственников от медведя. Мальчик сумел выстрелить в лесного зверя, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, но известно об этом журналистам стало только сейчас. Известно, что Эллиот гулял по лесу вместе с отцом, двоюродным братом и дядей. В какой-то момент хищный зверь атаковал дядю мальчика. 11-летний охотник не растерялся и выстрелил в животное.

По словам отца мальчика, ребёнок произвёл два выстрела, один из которых попал в нос медведя. Мужчина отметил, что им повезло, что Эллиот нёс ружьё в руках, а не на плече. Скорее всего, он не успел бы вовремя его снять.

Выжило ли животное после встречи с несовершеннолетним охотником, агентство не уточняет.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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