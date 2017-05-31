Ограничение скоростного режима и запрет стоянок: как изменят организацию движения в Кемерове

Кемеровских водителей предупреждают о нововведениях в организации дорожного движения в столице Кузбасса. На Орджоникидзе по чётной стороне от края парковочной зоны до Советского запретят остановку и стоянку с 16:00 до 19:00. Автомобилистов об этом будут информировать соответствующие знаки. Специалисты установят их сразу около края зоны парковки, а также на участке у дома №4 по Орджоникидзе.

Кроме того, на участке 50 лет Октября при подъезде к Красноармейской за 20 метров от стоп-линии также запретят парковаться. Здесь появится знак инд. 3.27 с табличкой инд. 8.24 «Работает эвакуатор».

«На участке дороги до знака сохранятся парковочные места, но теперь площадь участка для парковки автомобилей увеличится, и припаркованные автомобили не будут мешать движению по крайней правой полосе. Кроме того, въезд на парковку станет удобнее и безопаснее», – пояснили в пресс-службе МБУ «ЦОДД».

Эксперты выяснили, что участок проспекта Химиков в районе дома №2А – это место концентрации ДТП. Для снижения числа аварий на участке Химиков от Тухачевского до Терешковой установят ограничение скоростного режима в 40 км/ч. Своеобразным «бонусом» станет появление здесь комплексов автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Знаки на растяжках над проезжей частью появятся в ближайшие дни.