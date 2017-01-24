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Около 200 тысяч литров нефти разлилось на юге Канады

Авария произошла на нефтепроводе компании Tundra Energy Marketing рядом со Стоутоном.

В десяти километрах от канадского города Стоутон произошла утечка 200 тысяч литров нефти. Авария произошла 23 января 2017 года на нефтепроводе компании Tundra Energy Marketing, причины происшествия не уточняются, сообщает Regnum со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представитель канадского правительства Кэти Янг заявила, что нефть не попала в русла рек и других водоёмов. По её словам, около 170 тысяч литров специалистам удалось собрать.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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