Около двухсот отцов из Кузбасса получили материнский капитал

Отцы могут получить материнский капитал, если мать ребёнка умирает или утрачивает право на получение господдержки.

В Кузбассе за 10 лет существования программы «Материнский капитал» государственной поддержкой воспользовались около 200 мужчин-отцов. Из общего количества выданных государственных сертификатов на материнский капитал в Кузбассе (164 283) только 0,1 % приходится на отцов.

«Мужчина может получить материнский капитал, если он является единственным родителем или усыновителем ребёнка, давшего право на маткапитал. Так бывает, когда мать утрачивает право на дополнительные меры господдержки – в случае смерти либо в результате лишения её родительских прав», — сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Кемеровской области.

При этом отец не может получить материнский капитал, если является отчимом ребёнку, а также если ребёнок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, признан после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Более подробная информация, а также форма для заполнения заявления на маткапитал размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России.