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Около двухсот отцов из Кузбасса получили материнский капитал

Около двухсот отцов из Кузбасса получили материнский капитал

Отцы могут получить материнский капитал, если мать ребёнка умирает или утрачивает право на получение господдержки.

В Кузбассе за 10 лет существования программы «Материнский капитал» государственной поддержкой воспользовались около 200 мужчин-отцов. Из общего количества выданных государственных сертификатов на материнский капитал в Кузбассе (164 283) только 0,1 % приходится на отцов.

«Мужчина может получить материнский капитал, если он является единственным родителем или усыновителем ребёнка, давшего право на маткапитал. Так бывает, когда мать утрачивает право на дополнительные меры господдержки – в случае смерти либо в результате лишения её родительских прав», — сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Кемеровской области.

При этом отец не может получить материнский капитал, если является отчимом ребёнку, а также если ребёнок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, признан после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.

Более подробная информация, а также форма для заполнения заявления на маткапитал размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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