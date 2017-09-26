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Олег Тиньков дал слово отозвать иски против кемеровских блогеров NEMAGIA

Олег Тиньков дал слово отозвать иски против кемеровских блогеров NEMAGIA

Банкир должен отозвать все иски во вторник, 26 сентября.

На популярном YouTube-канале «Дневник Хача» вышло большое интервью с предпринимателем Олегом Тиньковым. Банкир пообещал Амирану Сардарову (популярный блогер, — прим. Сибдепо) забрать все иски против кемеровских блогеров NEMAGIA во вторник, 26 сентября. Соответствующее заявление банкир сделал на 35 минуте разговора (18+, нецензурная лексика).

«Я тебе обещаю, что во вторник отзову все иски: и уголовные, и административные. Я заберу иски без условий. Это их теперь. Извиняются они, не извиняются, посмотрим, что они сделают. Я не хочу вымаливать извинения или выпрашивать. Пусть это останется на их совести. Третий и последний раз протягиваю им руку», — заявил в интервью предприниматель Олег Тиньков.

Популярный блогер общался с предпринимателем 37 минут. На протяжении всего диалога Амиран Сардаров убеждал Олега Тинькова забрать иски против блогеров. По словам Сардарова, после этого блогеры вновь начнут уважать предпринимателя.

В настоящее время пока неизвестно, отозвал ли банкир иски против кемеровчан Алексея Псковитина и Михаила Печерского.

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Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.youtube.com / Дневник Хача.

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