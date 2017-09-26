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Олег Тиньков отозвал иски против кемеровских блогеров NEMAGIA

Соответствующие заявления были поданы в органы внутренних дел.

Предприниматель Олег Тиньков отозвал иски против кемеровских блогеров NEMAGIA Алексея Псковитина и Михаила Печерского. Об этом Сибдепо сообщил осведомлённый источник.

«Да, решение по отзыву исков уже принято. Однако этот вопрос будет решаться в процессуальном порядке. В Кемерове это заявление (по отзыву иска, – прим. Сибдепо) будет сделано 9 октября во время заседания в суде», – пояснил собеседник издания.

В пресс-службе «Тинькофф банка» ТАСС пояснили, что заявления об отказе по всем возбужденным делам в отношении блогеров были поданы в органы внутренних дел.

Напомним, в начале августа блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский сняли видео для своего канала на YouTube о банкире Олеге Тинькове. В ролике кемеровчане раскритиковали работу «Тинькофф банка»После этого компания обратилась в суд, а Роскомнадзор постановил заблокировать видео.

Видео из зала суда в Кемерове по делу о конфликте Тинькова и блогеров NEMAGIA

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Олег Тиньков дал слово отозвать иски против кемеровских блогеров NEMAGIA

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Wikimedia Commons.

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