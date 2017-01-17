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Opel опубликовал первое фото новой модели Crossland X

Opel опубликовал первое фото новой модели Crossland X

Дебют автомобиля состоится 18 января.

Opel опубликовал первое фото новой модели Crossland X. Предполагается, что она заменит в линейке минивэн Meriva. Дебют автомобиля состоится 18 января, передаёт motor.ru.

По предварительным данным, в основе Opel Crossland X будет лежать французская платформа EMP2, на которой построят Peugeot 2008/Citroen C3 Picasso следующего поколения. Также известно, что полезный объем багажного отделения у этого авто будет свыше 400 л в походном состоянии и свыше 1400 л при сложенных спинках второго ряда. Об этом сообщают «Автовести».

Отмечается, что мировую презентацию модели планируют провести на Женевском автосалоне.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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