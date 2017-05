Оперу на эльфийском языке исполнили в московском метро

Оперный. Концерт. Сильмариллион. В МЕТРО! НА ЭЛЬФИЙСКОМ! Теперь я видел все(и слышал). #nofilter#nomakeup#толкин#властелинколец#сильмариллионвметро#сильмариллион#опера#памятитолкина#деловойцентр

A post shared by Георгий Стренин (@_strenin) on May 12, 2017 at 5:47pm PDT