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Оперу на эльфийском языке исполнили в московском метро

Оперу на эльфийском языке исполнили в московском метро

Премьера посвящённого Толкину мероприятия состоялась в ночь на 13 мая.

В ночь на 13 мая на станции метро «Деловой центр» в Москве прошёл закрытый предпоказ оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина». Мероприятие приурочили к празднованию 82-летия Московского метрополитена.

Музыкальное произведение написал Михаил Костылев, сообщает TJ. Его главная особенность заключается в том, что основную часть оперы певцы исполнили на вымышленном автором романа-эпопеи «Властелин колец» эльфийском языке.

В постановке участвовали три солиста и несколько сотен хористов, Президентский симфонический оркестр, которые разместились на эскалаторах станции.

Несколько билетов на закрытый предпоказ разыграли в сообществе Московского метрополитена «ВКонтакте». Само мероприятие онлайн транслировали на сайте мэра Москвы.

Десятки фотографий и видеороликов гостей мероприятия попали в Сеть.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Instagram.com.

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