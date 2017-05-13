Оперу на эльфийском языке исполнили в московском метро

Премьера посвящённого Толкину мероприятия состоялась в ночь на 13 мая.

В ночь на 13 мая на станции метро «Деловой центр» в Москве прошёл закрытый предпоказ оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина». Мероприятие приурочили к празднованию 82-летия Московского метрополитена.

Оперный. Концерт. Сильмариллион. В МЕТРО! НА ЭЛЬФИЙСКОМ! Теперь я видел все(и слышал). #nofilter#nomakeup#толкин#властелинколец#сильмариллионвметро#сильмариллион#опера#памятитолкина#деловойцентр A post shared by Георгий Стренин (@_strenin) on May 12, 2017 at 5:47pm PDT

Ночью в Московском метро танцуют и поют эльфы. #толкин #опера #вметро #наязыкеэльфов A post shared by Светлана Чебан (@svetace) on May 12, 2017 at 4:49pm PDT

Музыкальное произведение написал Михаил Костылев, сообщает TJ. Его главная особенность заключается в том, что основную часть оперы певцы исполнили на вымышленном автором романа-эпопеи «Властелин колец» эльфийском языке.

Репетируем в метро) идёт 2 час ночи #ночьвметро #сильмариллион #moscow #станцияделовойцентр #операвметро #толкин A post shared by Vagan Arakelyan (@vagan_a) on May 10, 2017 at 3:28pm PDT

Когда посреди ночи оказываешься на одной из станций метро, где происходит что-то интересное, даже чудесное 😍 потрясающее мероприятие посвященное дню рождению Московского метрополитена #операвметро #эльфийскаяоратория A post shared by Yulia Deykina (@julianka_happy) on May 12, 2017 at 5:48pm PDT

В постановке участвовали три солиста и несколько сотен хористов, Президентский симфонический оркестр, которые разместились на эскалаторах станции.

Вот так сегодня в 3 утра выглядела станция метро Деловой центр) #толкиен#сильмариллион#операвметро A post shared by @zarina__gold on May 12, 2017 at 6:39pm PDT

Несколько билетов на закрытый предпоказ разыграли в сообществе Московского метрополитена «ВКонтакте». Само мероприятие онлайн транслировали на сайте мэра Москвы.

#операвметро #сильмариллион #operavmetro #савубона #sawubona #савубонаартманиякафе #sawubonaartmaniacafe #sawubonamusic #савубонамузыка A post shared by Евгений Манзырев (@manzyrev) on May 12, 2017 at 6:00pm PDT

#операвметро #сильмариллион #operavmetro #савубона #sawubona #савубонаартманиякафе #sawubonaartmaniacafe #sawubonamusic #савубонамузыка A post shared by Евгений Манзырев (@manzyrev) on May 12, 2017 at 6:14pm PDT

Десятки фотографий и видеороликов гостей мероприятия попали в Сеть.