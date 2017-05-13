Оперу на эльфийском языке исполнили в московском метро
Премьера посвящённого Толкину мероприятия состоялась в ночь на 13 мая.
В ночь на 13 мая на станции метро «Деловой центр» в Москве прошёл закрытый предпоказ оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина». Мероприятие приурочили к празднованию 82-летия Московского метрополитена.
Музыкальное произведение написал Михаил Костылев, сообщает TJ. Его главная особенность заключается в том, что основную часть оперы певцы исполнили на вымышленном автором романа-эпопеи «Властелин колец» эльфийском языке.
В постановке участвовали три солиста и несколько сотен хористов, Президентский симфонический оркестр, которые разместились на эскалаторах станции.
Несколько билетов на закрытый предпоказ разыграли в сообществе Московского метрополитена «ВКонтакте». Само мероприятие онлайн транслировали на сайте мэра Москвы.
Десятки фотографий и видеороликов гостей мероприятия попали в Сеть.